В Казани управляющая компания пересчитала долги ветерана после начала прокурорской проверки

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Казани управляющая компания «УютСервис» сделала перерасчет платы за коммунальные услуги для ветерана Великой Отечественной войны. Также после начала прокурорской проверки в УК решили установить у него в квартире счетчики электричества и заменить батареи.

Ветеран пожаловался на необоснованно высокие тарифы за ЖКУ, передает пресс-служба надзорного ведомства. Выяснилось, что ему с 20117 года плата за электричество начислялась не по счетчикам, а с повышающим коэффициентом.

«После начала прокурорской проверки управляющая компания «УютСервис» добровольно произвела ветерану перерасчет платы за электроснабжение без учета повышающего коэффициента. Помимо этого, организация за свой счет установила в квартире ветерана индивидуальный прибор учета электроэнергии и запланировала работы по замене батарей центрального отопления», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году в Казани уже прогремела история о долгах ветерана войны и коллекторах, нанятых их выбивать. После скандала мэрия Казани погасила спорную задолженность в 45 тысяч рублей, а директора УК уволили.

