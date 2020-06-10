Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

В мире число случаев заражения COVID-19 превысило 7 млн, от инфекции скончались свыше 404 тыс. человек.

За сутки зарегистрированы 108 918 новых случаев заболевания, от коронавирусной инфекции умерли 3 539 пациентов, согласно последним данным ВОЗ.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 7 039 918, количество летальных исходов — 404 396, передает «РИА Новости».

Отметим, что согласно данным университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, отметка в 7 млн заболевших была достигнута 7 июня.

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердились 54 новых случая COVID-19, из них один — завозной, 53 — контактные. Всего в республике зарегистрировано 3 665 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 748 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 35 за минувшие сутки. На лечении остаются 906 человек. Смертельных случаев — 10.

