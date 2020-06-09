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Происшествия

Песков назвал чудовищным ДТП с участием актера Ефремова

13:27, 09.06.2020
Песков назвал чудовищным ДТП с участием актера Ефремова
Фото: ru.wikipedia.org

Авария в Москве с участием актера Михаила Ефремова — «чудовищный случай», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет о трагическом, чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек», — цитирует Пескова РБК.

Его спросили, не считают ли нужным лишить его звания заслуженного артиста. Песков ответил, что об этом в Кремле не думают.

Вчера Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Актер был пьян. Позже водитель Lada умер в больнице. Ефремову грозит до 12 лет.

Происшествия
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