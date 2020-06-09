В Татарстане протестировать вакцину от коронавируса на себе готовы 18,3% опрошенных

В Татарстане 18,3% респондентов готовы стать добровольцами для испытания вакцины от коронавируса, 61,5% ответили бы отказом, еще 20,2% затруднились с ответом. Такие данные опубликовало сегодня татарстанское исследовательское агентство «ПромРейтинг». В агентстве провели исследование изменения социально-бытовых установок жителей Татарстана в условиях противовирусных ограничений, в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Согласно результатам опроса, 42% респондентов разочаровались в удаленке. Еще у 29% отношение к дистанционной работе и учебе осталось неизменным, у 24% — улучшилось.

11,4% татарстанцев указали, что в период самоизоляции члены их семей отдалились друг от друга, еще 17,5% опрошенных заявили о сближении. У 60,8% отношения в семье не изменились.

38% опрошенных смогли воспользоваться свободным временем периода самоизоляции, чтобы разобраться с ранее отложенными делами. 44,9% респондентов так и не сумели завершить ранее начатые дела.