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Клубы смогут делать по пять замен по ходу матчей в РПЛ и Кубке России

14:06, 09.06.2020
Клубы смогут делать по пять замен по ходу матчей в РПЛ и Кубке России
Фото: kc-camapa.ru

Сегодня на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) введено изменение в правила замены игроков по ходу матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.

Отныне команды смогут воспользоваться не тремя, как было ранее, а пятью заменами.

«В РПЛ и Кубке России команды смогут осуществить по пять замен в матче. При этом у них будет по три возможности для перестановок в игровое время плюс шанс сделать замены в перерыве», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Напомним, ранее на заседании исполкома РФС было принято решение о возобновлении сезона в РПЛ 19 июня.

СпортФутбол
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