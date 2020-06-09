В Казани посадили 7,6 тыс. деревьев, осенью высадят еще 680 саженцев

В Казани посадили 7,6 тыс. деревьев разных пород. Осенью в городе посадят еще 680 саженцев тополей, елей и яблонь, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как сообщил главный агроном «Горводзеленхоза» Ирек Гильманов, все посаженные весной деревья успешно прижились. Работники ухаживают за растениями: поливают их, у приствольных лунок убирают сорняки, а также рыхлят землю.

В этом году на улицах Казани проводят «зеленую реконструкцию». Город украсили клены, липы, вязы, ели, декоративные яблони, рябины и березы.

Новые деревья появились вдоль улиц Карла Маркса, Большой Красной, Дзержинского, Баумана, Сибгата Хакима, Чистопольской, Декабристов, Краснококшайской, Восстания, Ленинской дамбы, Горьковского шоссе, Аметьевской магистрали, проспектов Амирхана, Победы, Ибрагимова, Ямашева, Сибирского тракта и других.

Также деревья посадили вдоль крупных городских магистралей.

