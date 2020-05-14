На Аметьевской магистрали в Казани высадили больше двух тысяч деревьев

В Казани склоны Аметьевской магистрали засаживают деревьями. «Зеленая реконструкция» предусматривает высадку 2 107 деревьев, 1 800 декоративных кустарников, посев газона и установку декоративной подсветки.

На склоне высадили рябину, клен, боярышник, ель, сосну, кедр, иву, декоративные кустарники спиреи, выращенные в питомниках. Для того, чтобы растения прижились, используют удобрения. Также склон будет обустроен автоматической системой полива, общая протяженность которой оставит 10 км.

Чтобы склон был видео ночью, рабочие установят декоративную подсветку. Все 122 светильника антивандальные, влагостойкие и энергосберегающие, передает портал мэрии Казани.



Ранее председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев сообщал, что к середине мая в Казани посадят более 8 тысяч деревьев на 70 основных улицах города.

