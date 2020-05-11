В Казани к середине мая посадят более 8 тысяч деревьев

В Казани к середине мая посадят более 8 тыс. деревьев на 70 основных улицах города — сейчас работы выполнены на 85%. Еще около 300 декоративных яблонь высадят осенью. Об этом сегодня сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.



Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что озеленение проводится не только в центре города, но и, в частности, по проекту Большого казанского кольца. По словам градоначальника, власти города

«Мы впервые смогли не только запроектировать саму развязку, новое тело дороги, пешеходные переходы, но и запланировать красивое и достойное озеленение с поливом, в том числе и финансовые средства позволили это сделать, — сказал Метшин.



Высота высаживаемых вдоль дорог деревьев составляет 4,5-5 метров, охват ствола — от 20 до 40 см. Возраст саженцев — 12-14 лет. Видовой состав посадочного материала — липа, клен остролистный, тополя, березы, яблони и рябины.

Ранее сообщалось, что на участках Большого Казанского кольца начали высаживать деревья.