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В Казани к середине мая посадят более 8 тысяч деревьев

14:47, 11.05.2020
В Казани к середине мая посадят более 8 тысяч деревьев
Фото: kzn.ru

В Казани к середине мая посадят более 8 тыс. деревьев на 70 основных улицах города — сейчас работы выполнены на 85%. Еще около 300 декоративных яблонь высадят осенью. Об этом сегодня сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что озеленение проводится не только в центре города, но и, в частности, по проекту Большого казанского кольца. По словам градоначальника, власти города

«Мы впервые смогли не только запроектировать саму развязку, новое тело дороги, пешеходные переходы, но и запланировать красивое и достойное озеленение с поливом, в том числе и финансовые средства позволили это сделать, — сказал Метшин.

Высота высаживаемых вдоль дорог деревьев составляет 4,5-5 метров, охват ствола — от 20 до 40 см. Возраст саженцев — 12-14 лет. Видовой состав посадочного материала — липа, клен остролистный, тополя, березы, яблони и рябины.

Ранее сообщалось, что на участках Большого Казанского кольца начали высаживать деревья.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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