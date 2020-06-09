Верховный суд РТ утвердил приговор казанскому адвокату

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Законным и обоснованным признал сегодня приговор адвокату Элику Абдрашитову Верховный суд Татарстана. Осужденного за покушение на мошенничество в 1,5 млн рублей ждут 3 года колонии общего режима и выплата штрафа в 1,5 рублей.



Приговор Абдрашитову был вынесен Ново-Савиновским райсудом Казани в декабре 2019-го. Сегодня в апелляционной инстанции ВС РТ его оспаривали сам осужденный и его защитники Станислав Батыршин и Мидхат Курманов.

Напомним, Абдрашитова задержали в июле 2019-го после получения 1,5 млн рублей от представителей Казанского завода стальных дверей (КЗСД) в рамках оперативного эксперимента. По версии Следкома, деньги адвокат получил в качестве эксперта Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» — за выдачу заключения по уголовному делу акционера КЗСД Руслана Мухитдинова не в пользу обвиняемого, а также обещание посодействовать его посадке.

Сам Абдрашитов отрицал мошенничество, признавая, что нарушил кодекс адвокатской этики.

На прошлой неделе Следком по РТ возбудил новое дело против представителя адвокатуры из Набережных Челнов — его подозревают в попытке подкупа потерпевшей от секс-насилия.