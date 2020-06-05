В Татарстане адвоката подозревают в попытке подкупа 16-летней потерпевшей от секс-насилия

Фото: «Реальное время»

Аудиозапись разговора с 37-летним челнинским адвокатом стала первым доказательством в уголовном деле против него. Следком по РТ подозревает профессионального защитника в покушении на подкуп потерпевшей.



По версии следствия, подозреваемый защищал интересы обвиняемого в сексуальном насилии в отношении 16-летней. В апреле 2020 года на встрече с ее родителями адвокат предложил деньги за изменение показаний девочки, чтобы отказалась от прежних слов и сказала силовикам, что обвиняемый ничего плохого ей не делал.

Мать потерпевшей догадалась записать этот разговор и обратилась с записью в правоохранительные органы.

Причастность к преступлению адвокат не признал.

Ранее в Казани по делу о покушении на хищение 2,5 млн рублей арестовали адвоката с погашенной судимостью.