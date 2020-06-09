Санатории Татарстана попросили о снижении цен анализов на коронавирус

В рамках сегодняшней онлайн-встречи с прокурора Татарстана Илдуса Нафикова с представителями бизнес-сообщества президент РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев попросил о послаблениях для посетителей санаторно-курортных организаций.

— С 8 июня санаторно-курортные учреждения могут работать при исполнении всех требований Роспотребнадзора. Для нас это хорошее событие, однако требования федерального ведомства относятся ко всем регионам, а ситуация на местах везде разная. Возможно, для жителей Татарстана, где ситуация по заболеваемости лучше, чем в других субъектах, можно сделать послабления и не требовать справку об отсутствии коронавирусной инфекции, — обратился к участникам встречи Терентьев.

Также, по мнению главы ассоциации, еженедельные проверки на коронавирус для сотрудников санаториев — необходимая мера, но при этом можно было бы исключить работников, которые не контактируют с отдыхающими.

— Также у нас есть вопрос о стоимости анализов на отсутствие коронавирусной инфекции. Во всех лабораториях они стоят порядка 2 тысяч рублей. Как и несколько недель назад. Сейчас очередь на сдачу теста составляет 7—10 дней. Почему стоимость не уменьшается и она одинаковая? Нет ли вообще признаков картельного сговора? — заявил Терентьев.

Ранее власти Татарстана разрешили санаториям возобновить работу с соблюдением всех норм Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.