Боец Дацик арестован на два месяца за незаконное пересечение границы

Российский боец Вячеслав Дацик арестован за незаконное пересечение российско-эстонской границы.

Заседание суда по делу спортсмена прошло в закрытом режиме в Сланцевском городском суде Ленинградской области. Отбывать наказание он будет в специализированном учреждении в Санкт-Петербурге.

Дацика задержали накануне при попытке пересечь границу с Эстонией на лодке. По сообщению жены спортсмена, боец хотел помочь своему знакомому, но из-за поломки весел они были пойманы.

Напомним, ранее Дацик принимал участие в боях по правилам ТNА, где нокаутом уступил французскому кикбоксеру Жерому Ле Банне.