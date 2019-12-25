Боец Дацик арестован на два месяца за незаконное пересечение границы
Российский боец Вячеслав Дацик арестован за незаконное пересечение российско-эстонской границы.
Заседание суда по делу спортсмена прошло в закрытом режиме в Сланцевском городском суде Ленинградской области. Отбывать наказание он будет в специализированном учреждении в Санкт-Петербурге.
Дацика задержали накануне при попытке пересечь границу с Эстонией на лодке. По сообщению жены спортсмена, боец хотел помочь своему знакомому, но из-за поломки весел они были пойманы.
Напомним, ранее Дацик принимал участие в боях по правилам ТNА, где нокаутом уступил французскому кикбоксеру Жерому Ле Банне.СпортПроисшествия
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