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Дацик нокаутом уступил Ле Банне в поединке по правилам TNA

07:11, 16.12.2019
Дацик нокаутом уступил Ле Банне в поединке по правилам TNA
Фото: vk.com/tatneftcup

Российский боец Вячеслав Дацик нокаутом уступил французскому кикбоксеру Жерому Ле Банне в финале 12-го сезона боев по правилам TNA, который прошел в эти выходные в Казани.

Первый раунд остался за французом, он провел несколько хороших ударов по Дацику. В начале второго раунда россиянин сумел отправить соперника в нокдаун. Однако Ле Банне собрался и ответил Дацику ударом по печени, после которого судья зафиксировал победу француза нокаутом.

Это второе поражение россиянина после выхода из мест заключения. Ранее Дацик уступил блогеру Артему Тарасову.

Напомним, в «Реальном времени» вышел репортаж с пресс-конференции скандально известного бойца в Казани.

Спорт Татарстан
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