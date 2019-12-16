Дацик нокаутом уступил Ле Банне в поединке по правилам TNA

Российский боец Вячеслав Дацик нокаутом уступил французскому кикбоксеру Жерому Ле Банне в финале 12-го сезона боев по правилам TNA, который прошел в эти выходные в Казани.

Первый раунд остался за французом, он провел несколько хороших ударов по Дацику. В начале второго раунда россиянин сумел отправить соперника в нокдаун. Однако Ле Банне собрался и ответил Дацику ударом по печени, после которого судья зафиксировал победу француза нокаутом.

Это второе поражение россиянина после выхода из мест заключения. Ранее Дацик уступил блогеру Артему Тарасову.

Напомним, в «Реальном времени» вышел репортаж с пресс-конференции скандально известного бойца в Казани.