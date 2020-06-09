В Минкомсвязи РФ объяснили, почему используют Telegram — ранее ведомство не поддержало закон о его разблокировке

Фото: realnoevremya.ru Тимур Рахматуллин

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что Telegram оказался для ведомства самым удобным и дешевым способом проинформировать россиян за рубежом о вывозных рейсах.

Так Шадаев ответил на вопрос журналиста Владимира Познера в программе «Познер» о том, почему на сайте Минкомсвязи РФ есть ссылка на Telegram, если приложение запрещено Роскомнадзором.

Глава Минкомсвязи подчеркнул, что перед ведомством стояла задача информировать пассажирах о рейсах и организовать их возвращение. По его словам, россияне, оказавшиеся за рубежом, активно пользуются мессенджером.

Поскольку к тому времени у многих заблокировали телефоны, Telegram остался той площадкой, где создавались каналы связи, собравшие сотни людей, передает «РИА Новости».

В апреле депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram.

Они отметили, что сейчас мессенджер является официальным сервисом госорганов, с помощью которого они сообщают информацию о коронавирусе. Также депутаты обратили внимание на неудачные попытки заблокировать платформу и ее растущую популярность.

«Безуспешные попытки заблокировать мессенджер наносят урон престижу государственной власти», — написали тогда авторы законопроекта.



Позже в пресс-службе Минкомсвязи РФ сообщили, что не поддерживают данную инициативу.