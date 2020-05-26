В Минкомсвязи РФ не поддержали законопроект о прекращении блокировки Telegram

Минкомсвязи РФ не поддержало законопроект, которым предлагается прекращение блокировки мессенджера Telegram в России. Об этом RNS сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram.

Они отметили, что сейчас мессенджер является официальным сервисом госорганов, с помощью которого они сообщают информацию о коронавирусе. Также депутаты обратили внимание на неудачные попытки заблокировать платформу и ее растущую популярность.

«Безуспешные попытки заблокировать мессенджер наносят урон престижу государственной власти», — подчеркивали авторы законопроекта.



Свое обращение Тумусов и Ионин направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

Telegram официально заблокировали в России с 16 апреля 2018 года, но он остается доступным для российских пользователей.

