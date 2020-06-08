Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Судя по документу, регистр будет содержать ФИО гражданина, дату рождения и смерти, пол, семейное положение и гражданство. Доступ к сведениям будут иметь государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, сам гражданин или его законный представитель. Гражданин или его представитель смогут менять данные.

Защитить записи от несанкционированного доступа закон обязывает Федеральную налоговую службу.

До 2023 года использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным.

Ранее Путин поручил создать национальную базу генетических данных.

