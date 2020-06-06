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Путин поручил создать национальную базу генетических данных

11:11, 06.06.2020

Президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Об этом говорится в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Исполнит поручение правительство при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». С 2021-го на базу будут регулярно направляться деньги из бюджета.

Также Путин дал поручение создать лабораторное оборудование, которое позволит осуществлять исследования в области генетических технологий.

Накануне президент России подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от Министерства экономического развития в прямое подчинение российскому правительству.

ОбществоМедицина
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