Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Об этом говорится в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.



Исполнит поручение правительство при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». С 2021-го на базу будут регулярно направляться деньги из бюджета.

Также Путин дал поручение создать лабораторное оборудование, которое позволит осуществлять исследования в области генетических технологий.

Накануне президент России подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от Министерства экономического развития в прямое подчинение российскому правительству.

