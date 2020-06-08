Василий Уткин назвал лучшего российского футболиста

Василий Уткин в эфире своего youtube-канала назвал Александра Мостового лучшим футболистом постсоветского периода.

«Он играл в главном российском амплуа — под нападающими. При этом мог исполнить любую роль в середине поля. Он был достаточно для этого мощен, сочетал в себе черты разыгрывающего и атлета», — сказал журналист.

По словам Уткина, Мостовой был перфекционистом, это и помешало ему вернуться на высокий уровень после ряда травм. Известный случай, когда Мостовой ушел с поля, потому что команда играла плохо, доказывает этот перфекционизм и некоторую инфантильность, считает журналист.

Он напомнил, что Мостового хотели пригласить в туринский «Ювентус» на замену выбывшему из-за травмы Алессандро Дель Пьеро. Однако футболист не получил «максимально хорошего предложения» для своей карьеры.

В январе Уткин рассказал, сколько получает Кокорин в «Зените».

