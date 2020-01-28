Василий Уткин рассказал, сколько получает Кокорин в «Зените»

Журналист Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о размере зарплаты нападающего «Зенита» Александра Кокорина по условиям нового контракта.

«Кокорин же переподписал контракт, когда еще находился в тюрьме. Там был вопрос, в какой именно день он это может сделать. То есть он его переподписывал каким-то образом. Существует такая информация, которая неофициальная и никем еще неопровергнутая, что, когда Кокорин перешел в «Зенит», он получал 5 млн долларов или евро в год. А помните, Кокорин говорил, что готов играть бесплатно? Но бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тыс. рублей по контракту. Я точно знаю», — сказал Уткин.

Напомним, ранее «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Однако сам футболист не хочет переходить в сочинский клуб.