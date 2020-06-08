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Происшествия

В Сабинском районе 18-летний зарезал отца и мать

08:56, 08.06.2020

Трагедия в Сабинском районе Татарстана: в минувшие выходные в деревне Пукаль от ножевых ранений скончался глава семьи, его жену госпитализировали. В нападении подозревают сына пострадавшей четы Ахметзяновых, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что после убийства парень поджег дом и пытался покончить с собой. В настоящее время он также находится в больнице. В мае ему исполнилось 18 лет.

Следком по РТ возбудил уголовное дело.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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