В Сабинском районе 18-летний зарезал отца и мать

Трагедия в Сабинском районе Татарстана: в минувшие выходные в деревне Пукаль от ножевых ранений скончался глава семьи, его жену госпитализировали. В нападении подозревают сына пострадавшей четы Ахметзяновых, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



Предварительно установлено, что после убийства парень поджег дом и пытался покончить с собой. В настоящее время он также находится в больнице. В мае ему исполнилось 18 лет.

Следком по РТ возбудил уголовное дело.