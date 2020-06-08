Агент: «Защитник Олег Данченко может покинуть «Рубин»

Футбольный агент Александр Карпов, представляющий интересы защитника «Рубина» Олега Данченко, сообщил об интересе к своему клиенту от нескольких российских и бельгийских клубов.

«Данченко интересуются московские клубы? Он один из ведущих правых защитников РПЛ, несколько раз в этом сезоне попадал в сборные тура. Действительно несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии на сегодняшний день активно следят за Олегом», — сказал Карпов Sport24.

Данченко стал игроком «Рубина» летом 2019 года, перейдя из донецкого «Шахтера» в качестве свободного агента. До перехода в казанский клуб защитник выступал за махачкалинский «Анжи».

В нынешнем сезоне Данченко провел за «Рубин» 19 матчей в РПЛ и отметился двумя голевыми передачами.