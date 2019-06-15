«Рубин» подписал контракт с украинским защитником Олегом Данченко

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал подписал контракт с 24-летним украинским защитником и полузащитником Олегом Данченко.

Как сообщается на сайте команды, соглашение с футболистом рассчитано на четыре года. Данченко будет выступать под 33 номером.

«Олег имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов в составе «Шахтёра», у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса», — сказал и.о. главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.

Ранее вратарь Юрий Дюпин официально перешел из «Анжи» в «Рубин». Он будет играть за казанский клуб под номером 22.