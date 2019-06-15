«Рубин» подписал контракт с украинским защитником Олегом Данченко
Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал подписал контракт с 24-летним украинским защитником и полузащитником Олегом Данченко.
Как сообщается на сайте команды, соглашение с футболистом рассчитано на четыре года. Данченко будет выступать под 33 номером.
«Олег имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов в составе «Шахтёра», у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса», — сказал и.о. главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.
Ранее вратарь Юрий Дюпин официально перешел из «Анжи» в «Рубин». Он будет играть за казанский клуб под номером 22.
Справка
Олег Сергеевич Данченко родился 1 августа 1994 года в г. Запорожье (Украина). Основная позиция — правый защитник и полузащитник. Выступал за команды «Динамо» Хмельницкий, «Черноморец» Одесса, «Шахтёр» Донецк (все — Украина), «Анжи» Махачкала, молодежную сборную Украины. Прошлый сезон начал в «Шахтёре», в составе которого сыграл 12 матчей, в том числе 90 минут в победной встрече группового этапа Лиги Чемпионов против «Хоффенхайма». Вторую часть сезона провел в аренде в «Енисее», отыграв 11 матчей в Премьер-Лиге.
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