Население Татарстана в I квартале сократилось на 1 365 человек

По итогам января — марта 2020 года в Татарстане родились 9 904 младенца. Это самый высокий показатель рождаемости среди регионов ПФО.

За этот же период в республике умерли 10 120 человек, следует из материалов Росстата.

Таким образом, естественная убыль населения в I квартале составила 1 365 человек. Этот показатель хоть и не является самым низким в округе, все же находится ближе к концу списка.

Так, наибольшую убыль населения ведомство зафиксировало в Нижегородской области — 5 623 человека. Далее следуют Самарская (4 305) и Саратовская (4 260) области.

Напомним, что по итогам 2019 года в Казани было отмечено снижение рождаемости. И все же только в столице РТ на свет появились 19 684 ребенка.