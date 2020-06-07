Банк «Спурт» продолжит торги по продаже промбазы в Волжске и склада в Новгородской области

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий банка «Спурт» сообщило о возобновлении торгов по продаже части имущества банка. Электронный аукцион начнет принимать заявки на три лота с 15 июня.

Три лота будут выставлены на торги со снижающейся ценой с 15 июня до 3 августа, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Согласно материалам АСВ, речь идет о комплексе имущества в Окуловке (Новгородская область). Его начальная цена составляла 16,6 млн рублей. Однако с 19 июня цена лота будет снижена до 89% от начальной.

Также на торги выставлена производственная база в Волжске (Марий Эл). Она производит «каменную вату» и была оценена в 13,4 млн рублей.

Третьим объектом стала нежилая пристройка в том же Волжском, которая изначально должна была пойти с молотка за 340,9 тысячи рублей.

Напомним, 3 года назад Центробанк ввел временную администрацию в «Спурте». Через некоторое время он лишился лицензии, а затем был признан банкротом.



