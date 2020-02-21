СМИ: Тарасов из «Рубина» сломал ногу и выбыл на длительный срок
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил повреждение и выбыл на длительный срок. Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, футболист казанской команды сломал ногу.
Пресс-служба клуба выступила с официальным сообщением, в котором подтвердила травму Тарасова. При этом, по их словам, характер повреждения пока неизвестен.
«Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз будет известен только после обследования», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, три дня назад Тарасов подписал контракт с «Рубином» до конца нынешнего сезона. До этого он находился на просмотре в команде Леонида Слуцкого на протяжении трех зимних сборов в Турции.
Последние полгода после ухода из московского «Локомотива» Тарасов находился без клуба.СпортФутбол Татарстан
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