«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым

«Рубин» подписал контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, информирует официальный сайт казанского клуба.

Срок соглашения с игроком рассчитан до конца текущего сезона-2019/20. Ранее футболист на протяжении трех сборов находился на просмотре в казанской команде.

Тарасов является чемпионом России 2018 года в составе «Локомотива», а также трехкратным победителем Кубка России (2015, 2017, 2019). Также он выступал за московский «Спартак», «Томь» и «Москву», где работал с нынешним главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Последние полгода футболист находился без клуба.

Напомним, Тарасов около четырех лет был женат на певице Ольге Бузовой, в 2016-м году они объявили о разводе.

Три года назад Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал футболиста на 5 тысяч евро за демонстрацию майки с портретом президента РФ Владимира Путина на игре с турецким «Фенербахче».

