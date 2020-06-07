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Аделина Сотникова опубликовала фото на фоне мечети Кул Шариф в Казани

11:04, 07.06.2020 1
Аделина Сотникова опубликовала фото на фоне мечети Кул Шариф в Казани
Фото: mil.ru

Фигуристка Аделина Сотникова гостит в Казани. Она выложила в своем аккаунте Instagram фото на фоне мечети Кул Шариф.

Cудя по сториз в Instagram Аллы Зариповой, жены капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова, в Казани девушки проводят время вместе. Компанию им составляет ведущая «Ак Барс ТВ» Зухра Уразбахтина.

В марте олимпийская чемпионка объявила о завершении спортивной карьеры. «Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все».

СпортФигурное катаниеОбщество Татарстан
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  • Анонимно 11:38
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