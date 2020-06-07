Аделина Сотникова опубликовала фото на фоне мечети Кул Шариф в Казани

Фигуристка Аделина Сотникова гостит в Казани. Она выложила в своем аккаунте Instagram фото на фоне мечети Кул Шариф.

Cудя по сториз в Instagram Аллы Зариповой, жены капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова, в Казани девушки проводят время вместе. Компанию им составляет ведущая «Ак Барс ТВ» Зухра Уразбахтина.

В марте олимпийская чемпионка объявила о завершении спортивной карьеры. «Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все».

