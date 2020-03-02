Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении своих выступлений на профессиональном уровне.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет.

Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», — приводит слова Сотниковой ТАСС со ссылкой на передачу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1».

Напомним, Сотникова является первой в истории СССР и России олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. Она стала чемпионкой Олимпиады в 2014 году в Сочи. Кроме этого, в активе спортсменки четыре победы в чемпионатах России и два серебра чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что Сотникова отдала гадалке 2 млн рублей, чтобы приворожить экс-хоккеиста «Ак Барса» Владимира Ткачева.