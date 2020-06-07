Глава Росприроднадзора считает, что ответственность за вред экологии должна быть ужесточена

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что ответственность за причинение вреда экологии должна быть ужесточена. В ближайшее время ведомство обратится в правительство России с соответствующей инициативой.

По словам Радионовой, все санкции, обозначенные в КоАП сейчас, слишком мягкие. «Мы считаем, что санкции за нарушения экологического законодательства должны быть усилены, а штрафы увеличены. Мы руководствуемся одним подходом: загрязняешь природу — плати!» — сказала глава Росприроднадзора в интервью ТАСС.

Радионова подчеркнула, что во всем мире экологические штрафы самые дорогие. Она привела в пример мексиканский залив. Загрязнение океана обошлось в миллиарды долларов.

Руководитель Росприроднадзора побывала в Норильске, где произошла утечка дизельного топлива. Площадь разлива составила 180 тыс. кв. метров.



Глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что на устранение последствий от разлива топлива в Норильске потребуется не менее 10 млрд рублей. Он добавил, что компания займется ликвидацией на собственные средства. «Сколько нужно — столько и потратим», — пообещал Потанин.

