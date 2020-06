Мадонна на костылях пришла на марш памяти афроамериканца Джорджа Флойда

Певица Мадонна на костылях пришла на марш памяти погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Ее фото выложили пользователи соцсетей. Марш прошел 6 июня в Лондоне.

Так, фото певицы появились в том числе в Twitter в аккаунте о событиях в мире поп-музыки Bops And Bangers. «Мадонна получила множество травм во время недавнего тура, но это не помешало ей посетить марш в Лондоне», — подписали снимки.

#Madonna suffered a lot of injuries during her recent tour but that did not stop her from attending the #BlackLivesMatter march in London! pic.twitter.com/MKXPHUsTK3