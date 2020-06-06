Бэнкси о Black lives matter: «Если белые не готовы все исправить, то кому-то придется подняться к ним и выбить дверь»

Легендарный уличный художник Бэнкси опубликовал свою работу, вдохновленную протестами в США и движением Black lives matter. Также он отдельно приложил текст, посвященный проблеме расизма в Штатах.

Бэнкси нарисовал мемориал в честь Джорджа Флойда. На нем изображена фотография, на которой можно различить лишь черный силуэт, букет цветов и свечку. Над мемориалом на стене прикреплен флаг США, который разгорается от свечи.

Текст художника гласит: «Поначалу я думал, что должен заткнуться и слушать, что скажут черные по этому вопросу.

Но с чего бы? Это не их проблема. Это моя проблема.

Цветных постоянно подводит система. Система белых. Как сломанная труба канализации она затапливает тех, кто живет этажом ниже. Эта порочная система превращает жизнь людей в страдание, но чинить ее — не их работа. Они не могут, ведь никто не пустит их в квартиру наверху.

Это проблема белых. И если белые не готовы все исправить, то кому-то придется подняться наверх и выбить дверь».

Напомним, что в США с конца мая проходят уличные протесты и массовые беспорядки. Выступления против расизма начались после того, как в Миннеаполисе полицейские при задержании подозреваемого превысили свои полномочия и убили афроамериканца Джорджа Флойда.