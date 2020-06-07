В Казани произошло массовое ДТП на проспекте Ямашева
В Казани на проспекте Ямашева накануне ночью произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Судя по фото с места происшествия, в аварии пострадали не менее 5 машин. Пользователи соцсети считают, что причиной ДТП стали плохие погодные условия — вечером в Казани шел дождь.
4 июня в Казани трамвай протаранил машину такси. ДТП произошло на улице Ленской, в сторону Ямашева. Из-за аварии дорогу полностью перекрыли, машинам приходилось разворачиваться и ехать обратно по встречной полосе.
Происшествия Татарстан
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