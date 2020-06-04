Соцсети: в Казани трамвай врезался в такси
В Казани сегодня вечером трамвай протаранил машину такси. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По данным пользователей, ДТП произошло на улице Ленской, в сторону Ямашева. Из-за аварии дорогу полностью перекрыли, машинам приходилось разворачиваться и ехать обратно по встречной полосе.
Недавно в казанских пабликах появилось сообщение, якобы от водителя-стажера трамвая. В нем анонимная работница «Метроэлектротранса» призвала автомобилистов аккуратнее относиться к правилам ПДД.
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