Соцсети: в Казани трамвай врезался в такси

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В Казани сегодня вечером трамвай протаранил машину такси. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным пользователей, ДТП произошло на улице Ленской, в сторону Ямашева. Из-за аварии дорогу полностью перекрыли, машинам приходилось разворачиваться и ехать обратно по встречной полосе.

Недавно в казанских пабликах появилось сообщение, якобы от водителя-стажера трамвая. В нем анонимная работница «Метроэлектротранса» призвала автомобилистов аккуратнее относиться к правилам ПДД.

