Гандболистки тольяттинской «Лады» проведут сборы в Казани

Женский гандбольный клуб «Лада» не планирует выезжать на сборы в южные регионы. Вместо этого спортсменки отправятся в Казань.

«На сборы на юга мы точно не поедем. Скорее всего, сможем выехать в Казань, планируем провести сбор именно там», — приводит слова тренера команды Алексея Алексеева «РИА Новости».

Команда ориентируется на столицу Татарстана, поскольку здесь сняты ограничения на занятия спортом и подходящие для гандболисток условия.

«И ехать недалеко, на автобусе можем добраться», — добавил тренер

Он рассказал, что тренировки спортсменок начнутся с 29 июня. При этом тренер не уверен, что удастся сразу же начать занятия в зале. Однако Алексеев готов проводить тренировки в лесу, если позволит погода.