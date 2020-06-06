В Татарстане региональный оператор по вывозу мусора предложил установить тариф по площади жилья

Директор регионального оператора по обращению с отходами в восточной зоне Татарстана «Гринта» Светлана Ярлыченко предложила установить тариф на вывоз мусора в зависимости от площади жилья.

Сейчас плата за вывоз мусора начисляется в зависимости от количества проживающих в квартире людей. По словам Ярлыченко, управляющие компании указывают неточное число жильцов в доме. Из-за этого региональный оператор теряет до 53 млн рублей в год, сказала накануне директор «Гринты» на выездном заседании комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Проблемы можно избежать, если норматив будет установлен по площади квадратных метров. Подобная практика существует в Кировской, Самарской и Саратовской областях», — цитируют Ярлыченко «Челнинские известия».

Однако ее предложение не получило поддержки со стороны депутатов.

22 мая кабмин Татарстана опубликовал постановление, согласно которому, по прогнозам, к 2022 году тариф за вывоз мусора вырастет в два раза.

