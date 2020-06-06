Социологи предупредили о вероятности новых массовых протестов в России

Ситуация, сложившаяся в России из-за пандемии коронавируса, может привести к социально-политическим потрясениям в стране, так считает более половины россиян, опрошенных независимыми социологами из «Группы Белановского» «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году».

Белановский был из числе тех исследователей, кто предсказал протесты 2011—2012 годов.

Социологи выяснили, что тренд негативного отношения к федеральной власти, начавший формироваться еще в 2011 году и вновь возникший после «крымского перерыва» в 2018 году, в этом году резко усилился пандемией коронавирусной инфекции.

Хоть власти не виноваты в ее возникновении, а многие принятые ими меры, вероятно, соответствовали сложившейся обстановке, их имидж в массовом сознании резко ухудшился, говорится в исследовании.

Преобладающими эмоциями у людей стали тревога, гнев и раздражение. Пропаганда перестала действовать и вызывает все большее неприятие. Основным объектом негативных высказываний стал лично президент РФ Владимир Путин. Основная претензия к нему — что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает, пишут «Ведомости».

Исследование, которое проводилось в феврале, показало, что порядка 80% россиян поддерживают и считают важными поправки в Конституцию, предложенные президентом страны Владимиром Путиным.

