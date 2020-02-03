Исследование: поправки в Конституцию поддерживают большинство россиян

Порядка 80% россиян поддерживают и считают важными поправки в Конституцию, предложенные президентом страны Владимиром Путиным.

Так, граждане больше всего одобрили инициативы социального характера. 91% респондентов заявили, что положительно относятся к предложению закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат. Инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90%, передает РБК.

Вторым по уровню поддержки предложением стало увеличение ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет, данная инициатива нашла отклик у 87% россиян.

Идею наделить Конституционный суд России функцией проверки законопроектов по запросу главы государства одобрили 81% россиян. Также среди одобряемых поправок, которые предлагается внести в Конституцию, граждане выделили инициативу запретить иностранное гражданство и вид на жительство в других странах для губернаторов, судей, парламентариев, членов правительства, муниципальных и государственных служащих.



Ранее сообщалось, что под манифестом против поправок в Конституцию России поставили подписи свыше 30 тыс. человек.

