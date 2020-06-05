ВОЗ изменила мнение об использовании масок

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок и теперь призывает носить их в том числе в общественном транспорте и магазинах.

В частности, организация рекомендует надевать средства индивидуальной защиты там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование, отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Также ношение масок рекомендуется всем без исключения медицинским работникам. Даже тем, кто не лечит больных COVID-19, передает «РИА Новости».

Ранее ВОЗ сообщала, что ношение масок рекомендуется только больных коронавирусом.

В конце мая глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сказала, что носить маски и перчатки россиянам на пляже не нужно. Однако необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

