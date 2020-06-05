Болельщикам гостевых команд запретят посещать матчи РПЛ

На состоявшемся сегодня общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) был принят регламент возобновления тренировок и проведения матчей.

Данный регламент будет регулировать вопросы о порядке тестирования игроков и персонала клубов, правила допуска сотрудников клуба, болельщиков, представителей СМИ и вещателей на стадион.

По новым нормам, зрителей на стадион можно будет пускать только после разрешения массовых мероприятий со стороны региональных властей. При этом доступ гостевым болельщикам на матчи РПЛ будет закрыт до конца нынешнего чемпионата.

Также на матчи будут допущены журналисты, но только при условии соблюдения ими требований безопасности. Послематчевые пресс-конференции отныне будут проводиться исключительно в онлайн-режиме.

Напомним, ранее стало известно о возобновлении сезона в РПЛ начиная с 19 июня.