Вице-премьер Чернышенко: «Матчи РПЛ возобновятся 19 июня»

Первые матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления сезона состоятся 19 июня. Об этом на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что матчи будут проходить со зрителями, но с некоторыми ограничениями по их количеству. На каждом из них на стадионах болельщиков не должно быть более 10% от вместимости арены.

Календарь оставшихся туров РПЛ будет определен позднее.

Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Подробнее о том, каким образом Российская премьер-лига готовится к возвращению на стадионы, как клубы разделились на противников и сторонников возобновления сезона и почему российский футбол после паузы может стать лучше, можно почитать в материале «Реального времени».