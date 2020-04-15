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Тендер на рекультивацию свалки в Татарстане за 500 млн рублей отменили

09:44, 15.04.2020
Тендер на рекультивацию свалки в Татарстане за 500 млн рублей отменили
Фото: mchs.tatarstan.ru

Тендер на определение подрядчика по рекультивации несанкционированной свалки в селе Прости в Татарстане отменили.

Определение поставщика отменили, следует из информации на сайте госзакупок.

Напомним, ГИСУ Татарстана объявило тендер на выполнение основных работ по рекультивации свалки у села Прости в Нижнекамском районе, оцененные в 564 млн рублей.

На полный цикл работ уйдет более 700 млн рублей. Полностью рекультивацию закончат лишь в 2022 году. Подробнее о том, как будут проводиться работы и почему за 20 лет стоимость рекультивации выросла почти в 10 раз, — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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