Тендер на рекультивацию свалки в Татарстане за 500 млн рублей отменили

Тендер на определение подрядчика по рекультивации несанкционированной свалки в селе Прости в Татарстане отменили.

Определение поставщика отменили, следует из информации на сайте госзакупок.

Напомним, ГИСУ Татарстана объявило тендер на выполнение основных работ по рекультивации свалки у села Прости в Нижнекамском районе, оцененные в 564 млн рублей.

На полный цикл работ уйдет более 700 млн рублей. Полностью рекультивацию закончат лишь в 2022 году. Подробнее о том, как будут проводиться работы и почему за 20 лет стоимость рекультивации выросла почти в 10 раз, — в материале «Реального времени».

