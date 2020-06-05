Под Челнами спасателям пришлось доставать из озера пьяного мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Набережных Челнах сотрудники МЧС получили вызов к озеру возле санатория «Жемчужина». Заявитель сообщил, что в воду упал мужчина и самостоятельно он достать пострадавшего не может.

Спасатели прибыли на место и вытащили из озера мужчину «в состоянии сильного алкогольного опьянения».

«Личные данные уточнить не представляется возможным», — уточняет пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Пострадавший был передан врачам скорой помощи и доставлен в БСМП Набережных Челнов.