Под Челнами спасателям пришлось доставать из озера пьяного мужчину
В Набережных Челнах сотрудники МЧС получили вызов к озеру возле санатория «Жемчужина». Заявитель сообщил, что в воду упал мужчина и самостоятельно он достать пострадавшего не может.
Спасатели прибыли на место и вытащили из озера мужчину «в состоянии сильного алкогольного опьянения».
«Личные данные уточнить не представляется возможным», — уточняет пресс-служба татарстанского главка МЧС.
Пострадавший был передан врачам скорой помощи и доставлен в БСМП Набережных Челнов.Происшествия Татарстан
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