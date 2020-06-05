В Татарстане построят три завода по переработке мусора

В Татарстане построят три завода по переработке мусора — в Набережных Челнах, Лениногорске, Елабуге. Об этом сообщил директор регионального развития ГК «Мехуборка» Ролан Шамсутдинов, передают «Челнинские известия».

«Это будет современное предприятие с техникой, которая поможет уменьшить массу захоронения мусора», — сказал Шамсутдинов о предприятии в Челнах.

Напомним, к 2022 году компания «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») построит в Республике Татарстан комплексы сортировки отходов. Они будут расположены в Западной зоне на территории четырех технопарков в Казани, в Верхнеуслонском, Арском и Алексеевском районах.