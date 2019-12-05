В Татарстане построят комплексы сортировки отходов

К 2022 году компания «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») построит в Республике Татарстан комплексы сортировки отходов.

Они будут расположены в Западной зоне на территории четырех технопарков в Казани, в Верхнеуслонском, Арском и Алексеевском районах. Курировать проекты будет структура «РТ-Инвест» — региональный оператор УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ПЖКХ).

Так, на станции сортировки в Казани будут установлены специальные оптические сепараторы для извлечения таких полезных фракций, как пластик и металл, которые в общем объеме отходов могут занимать до 15—20%. Оставшиеся после сортировки отходы не подлежат переработке и будут отправлены на мусоросжигательные заводы, отмечает пресс-служба «Ростеха».

Ранее Главное управление государственной экспертизы дало положительное заключение по проекту завода термической переработки отходов, который компания АГК-2 (структура «РТ-Инвест») планирует построить в Республике Татарстан в 2022 году.