«Татспиртпром» нарастил продажи коньяков почти в 2,5 раза

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В пятницу премьер-министр РТ Алексей Песошин провел заседание совета директоров АО «Татспиртпром». Принятый в совет гендиректор компании Руслан Максудов доложил, что рост продаж водочной продукции за 2019 год составил 6%.

Больше всего подскочили продажи коньяков — на 146%, то есть почти в 2,5 раза. Также на 80% поднялись продажи виски от «Татспиртпрома», передает пресс-служба компании.

Прирост реализации в федеральных торговых сетях и ключевых локальных сетях составил 17%.

По итогам прошлого года, компания произвела 9,9 млн декалитров алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Татарстане на 4% (более 5,9 млн дал) выросло производство спирта и на 2% (более 9,9 млн дал) — производство алкогольной продукции.

