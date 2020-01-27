В Татарстане за 2019 год выросло производство алкогольной продукции

По итогам 2019 года в Татарстане на 4% (более 5,9 млн дал) выросло производство спирта и на 2% (более 9,9 млн дал) — производство алкогольной продукции. Об этом сообщили на сегодняшней коллегии Госалкогольинспекции РТ.

Наибольший прирост объема выпуска отмечался на трех предприятиях холдинга «Татспиртпром» — Усадском ЛВЗ (43%), Vigrosso (32%), Казанском ЛВЗ (2%). При этом прекратил свою деятельность Чистопольский ликеро-водочный завод.

Продукция «Татспиртпрома» присутствует во всех 85 регионах России, а также эксплуатируется в 14 стран мира. Объем поставок за границу увеличился на 20%.

Напомним, что в середине января в «Татспиртпроме» сменился генеральный директор, им стал Руслан Максудов. Ирек Миннахметов покинул пост гендиректора «Татспиртпрома» в связи с переходом на новую работу.