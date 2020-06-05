«Нефтехимик» выйдет из отпуска и соберется на базе 8 июня

Футбольный «Нефтехимик» планирует выйти из отпуска в понедельник, 8 июня, сообщает источник «Реального времени».

В этот день футболисты и тренерский штаб соберутся в Нижнекамске на клубной базе. Ожидается, что после собрания команда возобновит свои тренировки.

Напомним, ранее руководство «Нижнекамскнефтехима» оценило ход реконструкции домашнего стадиона «Нефтехимика».

Ремонтные работы в соответствии со стандартом РФС начались прошлым летом по инициативе предприятия и при поддержке ТАИФа. За это время рабочие обновили табло, трибуны, построили новое здание, раздевалки для игроков и тренеров. В комментаторской поменяли инженерию, чуть позже здесь установят оборудование и видеокамеру.