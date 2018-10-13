Онытма! В сквере Тинчурина почтили память защитников Казани

16:39, 13.10.2018 25 2
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в сквере Тинчурина прошел митинг памяти защитников Казани, павших при взятии города Иваном Грозным, организованный активистами союза татарской молодежи «Азатлык».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21:07
    Молодцы кто пришел!
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  • Анонимно 21:55
    Почти 500 лет прошло однако.
    Неужели кто-то знает потомком кого он является завоевателей или завоеванных, а возможно и тех и других.
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