Онытма! В сквере Тинчурина почтили память защитников Казани

Сегодня в сквере Тинчурина прошел митинг памяти защитников Казани, павших при взятии города Иваном Грозным, организованный активистами союза татарской молодежи «Азатлык».
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комментарии
Неужели кто-то знает потомком кого он является завоевателей или завоеванных, а возможно и тех и других.