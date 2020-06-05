В Альметьевске таксист из Таджикистана ограбил клиента — он отправится в колонию на 9 месяцев

В Альметьевске 26-летний таксист из Таджикистана отправится в колонию-поселение на 8 месяцев и 20 дней за ограбление. Суд признал его виновным в преступлении по ст. 161 ч. 1 УК РФ (грабеж). Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Установлено, что подсудимый занимался частным извозом. 19 января он посадил в машину клиента около ночного клуба в Альметьевске. По дороге в село Шугурово таксист остановился на обочине, распылил в лицо клиенту газовый баллончик. Выволок его из салона автомобиля, открыто похитил из кармана его куртки мобильный телефон стоимостью 17,5 тыс. рублей и скрылся.

На следующий день его задержали, телефон изъяли и вернули владельцу.

В апреле в Нижнекамске задержали мужчину, который набросился на продавщицу кур гриль и пытался ее задушить с криками «Давай деньги».

