В Нижнекамске не будут открывать бассейны

В Нижнекамске пока не будут открывать бассейны. Об этом телеканалу НТР24 сообщил начальник управления физической культуры и спорта Нижнекамского муниципального района Александр Клипачев.

По его словам, открытие бассейнов в городе отложат до дальнейших послаблений режима. В нынешних условиях это невыгодно, так как запуск бассейнов «весьма дорогостоящий процесс».

«Мы будем ждать дальнейших послаблений, чтобы наши фитнес-залы вышли на хоть какую-то окупаемость», — объяснил Клипачев.

С сегодняшнего дня, 5 июня, в Татарстане смягчили требования к работе фитнес-залов и бассейнов. В бассейне, там, где проводятся групповые занятия, на 1 человека (включая работников) должно быть 5 кв. метров площади зеркала воды. В зоне дорожек для плавания 1 человеку нужно выделять 10 кв. метров.

